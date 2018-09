Valuta: Dollar i defensiven mens nye markeder ånder lettet op

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar er fortsat i defensiven på de internationale valutamarkeder fredag morgen.



Torsdagens svagere end forventede amerikanske inflationsdata belaster stadig den amerikanske valuta, der allerede var svækket på grund af tegn på reducerede handelsspændinger mellem USA og Kina inden torsdagens forbrugerprisdata.



Og mens dollar ikke længere er det foretrukne valuta-investeringsobjekt, styrkes den fælleseuropæiske valuta, efter at Den Europæiske Centralbanks topchef, Mario Draghi, torsdag indikerede, at inflationen ikke længere giver anledning til samme bekymring som tidligere.



"Dollaren er hovedsageligt svækket på grund af de bløde amerikanske forbrugerpristal. Euro-rekylet vejer også på dollar, men Draghis synspunkter kan ikke beskrives som specielt stramme over det hele. Der ser ud til at have været en smule rygradsreaktion på hans kommentarer om inflationen," vurderer valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo over for Reuters.



ECB holdt som ventet pengepolitikken uændret torsdag og vil fortsat afslutte obligationsopkøbene i år samt hæve renten i efteråret næste år.



Reduceret handelsfrygt og tyrkisk renteforhøjelse



Den reducerede frygt for eskalering af handelsstridighederne mellem USA og Kina har givet valutaer i de nye økonomier lidt pusterum.



Samtidig har en overraskende stor renteforhøjelse fra Tyrkiets centralbank - på trods af opfordringer fra præsident Erdogan til det modsatte - givet anledning til et lettelsens suk i valutaer som sydafrikanske rand og mexicanske peso.



De to landes valutaer har været plaget af uro af frygt for at den tyrkiske krise skulle have afsmittende virkning på deres respektive økonomier og forårsage en klassisk valutakrise med flugt fra nye valutaer til dollar, yen og schweizerfranc.



Euro står fredag morgen i 1,1695 dollar mod 1,1675 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,90 yen mod 111,85 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,85 yen på en euro fredag morgen mod 130,60 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS