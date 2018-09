Aktier: Japansk udfald mod Ambu trak aktien og C25 i rødt

Relateret indhold Aktieordbog

Ambu-aktien indtog torsdag en negativ særstilling med et fald på 6,6 pct. til 189,50 kr. i det ellers forholdsvist rolige dansk C25-indeks.



Dermed bidrog medico-aktien til at holde det danske eliteindeks i rødt, mens stemningen i Europa var mere neutral under indtryk af USA's invitation til Kina til nye handelsforhandlinger og Kinas positive modtagelse af invitationen.



Det danske eliteindeks lukkede 0,3 pct lavere i 1129,24.



"Overordnet er det forhandlinger mellem USA og Kina, der præger stemningen i Europa. Og så fik vi også lige et lavere inflationstal fra USA. Og når der ikke er så meget gang i inflationen, så kan det alt andet lige føre til, at centralbanken måske er lidt mere lempelig i forhold til renteforhøjelser," bemærker afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen.



Nedturen for Ambu kunne blandt andet - og måske især - tilskrives udtalelser fra den japanske konkurrent Olympus, der er størst på markedet for kikkertundersøgelser. Olympus har ifølge Børsen ikke stor tiltro til anvendelse af engangsprodukter inden for området for koloskopi - tarmundersøgelser - som Ambu planlægger at lancere inden årets udgang.



Engangsprodukterne kan være gode nok til undersøgelse via urinveje, luftveje og galdeveje, men koloskopi er mere kompliceret og ikke egnet til engangsskopier, mener japanerne.



"Og så tror jeg, at vi fortsat har et "overhæng" af aktier fra den "placing," der var i sidste uge. Der er noget materiale, der "sidder lidt løst" rundt omkring," siger Ole Kjær Jensen med henvisning til, at Chr. Augustinus Fabrikker solgte 13,5 mio. Ambu-aktier i sidste uge.



"Men den handler også på nogle ekstremt høje nøgletal, og så kan der komme nogle ordentlige tilbageslag," tilføjer han.



Det er første gang siden begyndelsen af juni i år, at Ambu-aktien handles under 200 kr.



Tvivl om indisk vind



Med til at trække det danske marked ned var også Vestas-aktien, som faldt 2,4 pct. til 414,10 kr. I en analyse udtrykker den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs betænkelighed ved det indiske marked for vindenergi - blandt andet ved infrastrukturen og på grund af indernes forkærlighed for solenergi. Aktien i Vestas' rival Siemens Gamesa lå ved dansk lukketid 7,3 pct. lavere.



I toppen af C25 sluttede Lundbeck med et plus på 2,9 pct. til 398,20 kr. uden selskabsspecifikt nyt forfulgt af Danske Bank med en stigning på 2,2 pct. til 171,75 kr. efter fire dage med negativ udvikling for aktien.



Mærsk og FLSmidt blandt vinderne



Mærsk og FLSmidt var også blandt dagens vindere med et plus til Mærsk-A på 1,4 pct. til 8480 kr. og til FLSmidt på 0,5 pct. til 377,20 kr.



Ole Kjær Jensen ser stigningen i begge selskaber som en reaktion på de nye forhåbninger i handelsstriden.



"Mærsk-aktien svinger jo lidt efter tonerne i handelskrigen, og råvarer lå godt i Asien," bemærker han.



Nordea solgte



Nordea meddelte torsdag morgen, at banken sælger sin ejerandel i banken Luminor, der er resultatet af en sammenlægning af Nordea og DNB's aktiviteter i Estland, Letland og Litauen, som blev annonceret i oktober sidste år.



I første omgang sælger Nordea en aktiepost på 36 pct. til et konsortium ledet af kapitalfonde, som bliver forvaltet af Blackstone, og det salg vil indbringe 0,6 mia. euro, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse.



Nordea lukkede torsdag 0,2 pct. højere i 68,56 kr.



Kursmål løftes



Novozymes fik løftet sit kursmål hos schweiziske Credit Suisse til 400 kr. fra 370 kr. Anbefalingen er fortsat "overvægt", fremgik det af en analyse torsdag.



Novozymes-aktien steg 0,5 pct. til 345,90 kr.



ALK-Abello-aktien fik løftet sit kursmål af det amerikanske finanshus Jefferies til 1055 kr. fra 850 kr., mens anbefalingen "hold" blev fastholdt.



Ifølge finanshuset er der stadig opmuntrende tegn for selskabets husstøvemidetablet Acarizax i både Frankrig og Japan, og den tendens kan potentielt også komme til at vise sig i USA.



Men ALK-Abello-aktien sluttede 0,2 pct. lavere i 1148 kr.



/ritzau/FINANS