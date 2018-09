Aktier: Asiatisk pusterum efter fornyet handelshåb

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,9 Topix +1,1 Hongkongs Hang Seng +1,4 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 0,0 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktiemarkeder får et pusterum i den lange række af daglige kursfald torsdag, efter at Trump-administrationen har foreslået Kina en ny runde handelsforhandlinger.Det giver håb om, at en aftale kan komme i hus, inden den bitre handelsstrid mellem verdens to største økonomier løber løbsk."Opbakningen til Trump er faldet i de seneste uger, og Demokraterne vil sandsynligvis overtage Repræsentanternes Hus. Han (Trump, red.) har sandsynligvis behov for at opnå noget på handelsområdet før midtvejsvalget," siger global markedsstrateg Mutsumi Kagawa fra Rakuten Securities i Tokyo til Reuters.Strategen peger på, at det kan betyde en ændring i USA's handelspolitik."Han vil helt sikkert opretholde sin hardline retorik, men hans administration vil nok forsøge at komme med nogle tilbud bag kulissen," siger Mutsumi Kagawa.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,3 pct.I Tokyo finder investorerne yderligere støtte i den igangværende reduktion af søgning mod sikre placeringer i form af yen.Nikkei-indekset stiger 0,9 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,1 pct.I Kina er efterspørgslen efter aktier noget mere begrænset. Shanghai Composite startede i fuldt firspring med et plus på 1,2 pct. på håb om reducerede handelsspændinger, men stigningen holdt ikke længe, og indeksgevinsten blev reduceret til blot 0,1 pct., mens CSI 300-indekset samtidig er næsten uændret.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger derimod fortsat med et massivt plus på 1,4 pct.Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger torsdag morgen med fald på under 0,1 pct.Indeksværdi klokken 5.30./ritzau/FINANS