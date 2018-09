Aktier: Handelskrig maler igen tykt med rødt på asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger badet i rødt onsdag morgen, efter at Kina har signaleret nye veje at ramme USA i handelskrigen.Kina lægger accept af licensansøgninger fra amerikanske virksomheder inden for finansielle tjenester og andre industrier på hylden, indtil Washington gør fremskridt mod en løsning.Licensudskydelsen gælder for de industrier, som Beijing har lovet at åbne for udenlandske konkurrenter.Samtidig vil Kina anmode Verdenshandelsorganisationen, WTO, om tilladelse til at pålægge USA sanktioner som gengældelse for Washingtons manglende overholdelse af en afgørelse i en tvist om amerikanske dumping-afgifter.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,3 pct."Kinas muligheder for at reagere er begrænsede, når det gælder takster, så regeringen bruger, hvad de kalder "kvalitative foranstaltninger". Man kan ikke sætte tal på det, men det er ikke en ineffektiv trussel. De kan virkelig gøre det svært for amerikanske virksomheder at operere i Kina," siger chefanalytiker Robert Carnell fra ING Bank i Singapore til AP.I Japan giver en styrkelse af den japanske yen yderligere anledning til pessimisme.Nikkei-indekset viger 0,6 pct., mens det brede Topix-indeks dropper 0,7 pct.I Kina er investorerne også negative over for udviklingen.Shanghai Composite falder 0,3 pct., og også CSI 300-indekset ligger 0,6 pct. lavere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,4 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på op til 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS