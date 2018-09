Råvarer: Oliepriserne holdes oppe af mulige sanktioner

Truslen om amerikanske sanktioner mod Irans olieindustri holder oliepriserne stabile, men USA forsøger at forhindre et forsyningsunderskud.



Men prisudviklingen begrænses af, at andre store olieproducenter, inklusive USA og Saudi-Arabien, kan dække den olieproduktion, som ellers skulle komme fra Iran.



"Det var en blandet udvikling på oliemarkedet," skriver ANZ Bank ifølge Reuters.



Washington lægger pres på andre lande, for at de også skal stoppe for olieimporten fra Iran. Både Sydkorea, Japan og Indien gør tegn til, at de følger efter USA.



ANZ Bank mener, at priserne har nået toppen på grund af spekulationer om, at Saudi-Arabien og Rusland vil udligne en potentiel mangel af olie. Den amerikanske regering opfordrer store olieproducenter til at holde olieproduktionen høj forud for de fornyede sanktioner.



Olieproduktionen fra USA, Saudi-Arabien og Rusland, som er verdens tre største olieproducenter, er steget med 3,8 mio. tønder om dagen siden september 2014. Det er mere end Irans maksimale produktion på 3,0 mio. tønder om dagen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 77,50 dollar mod 77,23 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,62 dollar mod 67,82 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1194,27 dollar mod 1197,13 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5906 dollar mod 5890 dollar mandag eftermiddag.



