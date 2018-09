Aktier: Asiatiske markeder ser positiv effekt fra Wall Street og svækket yen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,3 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng 0,0 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex 0,0 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktiemarkeder har vendt mandagens negative tilgang til markedet til en nogen mere positiv indstilling tirsdag morgen."Handelsstriden er fortsat en bekymring, men USA har endnu ikke aktiveret taksterne på 200 mia. dollar på import fra Kina, hvilket giver mulighed for afdækning af positioner rettet mod kursfald," siger senioranalytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.I Tokyo har en markant svækkelse af den japanske yen en stor effekt på markedet."Yens svækkelse er nøglen, og gevinster i S&P 500 og Nasdaq giver ekstra støtte," siger Yutaka Miura.Nikkei-indekset stiger 1,3 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,7 pct.I Kina er investorerne lidt mere tilbageholdende, omend stadig positive over for udviklingen.Shanghai Composite stiger 0,3 pct., og også CSI 300-indekset ligger 0,4 pct. højere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks er så godt som uændret.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks uændret, Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,1 pct., og Singapores Strait Times-indeks falder 0,2 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,6 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,3 pct. - størst i Nasdaq-futuren.LÆS OGSÅ: Valuta: Sterling og euro holder skansen - næsten Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS