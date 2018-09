Valuta: Sterling og euro holder skansen - næsten

Der er relativ stilhed på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor euro og pund holder stillingen over for dollar, efter at EU's chefforhandler har tændt et håb om at lande en aftale for Storbritanniens farvel til Den Europæiske Union i løbet af de kommende uger.



EU's brexit-forhandler, Michel Barnier, vurderede mandag, at en tilbagetrækningsaftale er "mulig" inden for seks til otte uger. Det har sendt pund sterling tilbage over 1,30 dollar og samtidig støttet op omkring euro på den ellers noget brogede baggrund af handelsstridighederne mellem især USA og Kina.



Pund har været under pres i de seneste uger grundet bekymringer for, at Storbritannien ville forlade EU uden nogen formel handelsaftale.



"Hvis forhandlingerne om brexit går godt, kommer der naturligvis medvind til pund. Og hvis Storbritannien opnår brexit uden problemer, er fordelene for EU også store," påpeger senior valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities over for Reuters.



Michel Barnier betegnede det på et forum i Slovenien som "realistisk" at forvente en brexit-aftale.



Markedsdeltagerne kan nu se frem til de pengepolitiske møder i Bank of England og Den Europæiske Centralbank, ECB, der for begges vedkommende løber at stablen torsdag.



Begge centralbanker ventes at fastholde deres respektive pengepolitiske rammer uændrede.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3030 dollar mod 1,3020 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1585 dollar mod 1,1605 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,40 yen mod 111,15 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 129,05 yen på en euro tirsdag morgen mod 129,00 yen mandag eftermiddag, og der går 0,8890 pund på en euro tirsdag morgen mod 0,8915 pund mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS