En stærk amerikansk jobrapport sendte fredag de danske obligationsrenter i vejret, og der kan være yderligere beherskede stigninger i sigte mandag, hvis de danske handlere vælger at korrigere for udviklingen i USA.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation steg fredag med 6 basispoint til omtrent 2,94 pct. Det er også niveauet mandag på markedet i Tokyo, og renten ligger dermed 1 basispoint højere, end da det danske obligationsmarked lukkede fredag.



Den tiårige danske statsobligation sluttede fredag 4 basispoint højere i 0,33 pct.



Stærk jobrapport



Jobrapporten viste en vækst i beskæftigelsen uden for landbruget på 201.000 i august. Det var bedre end ventet, da der blandt økonomerne var forudset en stigning på 191.000 personer ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News. Til gengæld blev tallet for juli revideret tilsvarende ned.



Timelønningerne, der ofte fremhæves som en væsentlig del af arbejdsmarkedsrapporten, steg med 2,9 pct. mod ventet 2,7 pct., hvilket er den største stigning i ni år, og det styrkede spekulationerne om en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank.



"Vi vurderer, at arbejdsmarkedsrapporten vil bekræfte den amerikanske forbundsbank i, at styringsrenten skal hæves igen den 26. september. Vi venter, at Fed vil hæve renten 4 gange til og med første halvår af 2019," skriver makroanalytiker i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i bankens morgenkommentar.



Han regner med, at investorerne mandag vil fokusere på handelspolitiske forhandlinger mellem EU og USA.



"Investorerne vil bruge de nye forhandlinger til at afkode den nuværende temperatur på forhandlingsklimaet," skriver Sydbank-økonomen.



Nye toldtrusler fra USA's præsident, Donald Trump, fredag flyttede dog ikke på renterne. Præsidenten lod over for journalister om bord på Air Force One forstå, at told på kinesiske varer for 200 mia. dollar snart er på vej, og at der er told på 267 mia. dollar mere i baghånden.



Nøgletalskalenderen er mandag relativt tom. Der kommer nyt om de danske forbrugerpriser og Danmarks handels- og betalingsbalance. Desuden taler Raphael W. Bostic, der er chef for Federal Reserve i Atlanta, men først ved 18-tiden.



/ritzau/FINANS