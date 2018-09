Råvarer: Oliepriserne stiger mens investorer venter på Iran-sanktioner

Relateret indhold Artikler

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger. Det skyldes en nedskæring i amerikanske olierigge samt USA's sanktioner mod Iran, der træder i kraft i november. Prisen på guld falder en anelse, mens kobberprisen er stabil.



Der er tale om to olierigge, der er blevet skåret fra, viste opgørelsen fra Baker Hughes fredag ifølge Reuters. Antallet af amerikanske olierigge er således faldet til 860.



Olieprisen understøttes ligeledes af USA's kommende sanktioner mod Irans olieeksport. Som resultat af det er store importører af iransk olie som Indien, Japan og Sydkorea begyndt at skære ned på olieimport fra Iran, fortæller energikonsulentselskabet FGE til Reuters.



"Regeringer kan være store i munden. De kan sige, at de vil sige fra over for Trump og/eller søge om dispensation. Generelt set har de selskaber, vi har talt med, sagt, at de ikke vil risikere det," skriver FGE i et notat ifølge Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 77,30 dollar mod 75,96 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,17 dollar mod 67,08 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1193,35 dollar mod 1197,75 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5879 dollar mod 5880 dollar fredag eftermiddag.



