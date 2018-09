Aktier: Kursfald i Asien uden for Japan for ottende dag i træk

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng -0,9 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,9 Taiwan Taiex -1,4 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder starter den nye uge i rødt og står til kursfald for ottende dag i træk, efter at USA's præsident, Donald Trump, har øget indsatsen i det amerikansk-kinesiske pokerspil om handel.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,6 pct."Investorer er forsigtige over for en eventuel eskalering af handelskonflikten, men nogle satser på, at Trump ikke ønsker kursfald i det amerikanske aktiemarked inden midtvejsvalget. Så der er håb om, at han vil være mindre provokerende fra nu af," siger senioranalytiker Hikaru Sato fra Daiwa Securities til Reuters.I Japan har en opjustering af de i forvejen overraskende stærke BNP-data for andet kvartal givet anledning til lidt optimisme.Nikkei-indekset stiger 0,2 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,3 pct.I Kina er investorerne anderledes negative over for udviklingen. Udsigten til at selv Apple vil blive ramt har sendt Apple-leverandørerne Luxshare Precision, Shenzhen Sunway Communication og Suzhou Dongshan Precision Manufacturing ned med op til 10 pct. mandag morgenShanghai Composite viger 0,6 pct., og også CSI 300-indekset ligger 0,9 pct. lavere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks dropper 0,9 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med et fald på 0,5 pct., Taiwans Taiex-indeks dykker 1,4 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,2 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,1 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Styrket dollar og uændret svensk krone Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS