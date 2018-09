Valuta: Styrket dollar og uændret svensk krone

Den amerikanske dollar står generelt lidt stærkere mandag morgen oven på fredagens stærke august-data fra arbejdsmarkedet i USA blandet med fornyet frygt for en mulig eskalering af handelskonflikten mellem Kina og USA og en udbredelse af striden til også af omfatte Japan.



USA's præsident, Donald Trump, advarede fredag om, at han er rede til at lægge takster på så godt som al kinesiske import til USA og truede med told på yderligere 267 mia. dollar varer ud over de 200 mia. dollar, der allerede står øverst på hans handelstrussels-menu.



"Hvis der er tegn på, at den amerikanske økonomi endelig rammes af landets egne protektionistiske træk, så tror jeg, at det er starten på total risikoaversion," siger chefvalutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Investorerne har ventet på, at endnu en bredside fyres af i den amerikanske handelskrig med Kina, efter en offentlig høringsperiode for de foreslåede amerikanske takster på en liste over 200 mia. dollar kinesisk importvarer, som blandt andet omfatter forbrugerprodukter, udløb i sidste uge.



"Det vil minimum føre til dollarsvækkelse mod yen," siger Masafumi Yamamoto, der vurderer, at markederne endnu ikke har indregnet priseffekten af de amerikanske takster på stort set alle import fra Kina fuldt ud.



Euro koster mandag morgen 1,1550 dollar mod 1,1590 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,00 yen mod 111,20 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 128,20 yen på en euro mandag morgen mod 128,90 yen fredag eftermiddag.



Svensk krone uændret efter valggyser



Den svenske krone reagerer ikke meget på søndagens valggyser. Resultatet tegner til at blive så tæt, at det kan tage tid at finde en statsminister, da det kun er decimaler, der adskiller blokkene.



Hvis rød blok bliver størst, kan den nuværende socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, blive siddende. Han fortsætter i alt fald indtil videre trods tilbagegang for Socialdemokraterna.



Dollar koster mandag morgen 9,0635 svenske kr. mod 9,0640 svenske kr. fredag eftermiddag.



Set i forhold til danske kr., der jo følger euro og dermed er svækket over weekenden, står svenske kr. i 0,7160 danske kr. mandag morgen mod 0,7100 danske kr. fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS