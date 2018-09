Råvarer: Oliepriser stabiliseres efter lagerreduktion

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stabiliseres fredag, efter at markedet reflekterede et fald i de amerikanske olielagre til det hidtil laveste niveau siden 2015.



Det skriver Reuters.



Det forventes, at oliemarkedet bliver skærpet i slutningen af året på grund af sanktioner mod den store olieproducent Iran.



"I vores optik forbliver USA's sanktioner mod forbrugerne af den iranske olie den vigtigste faktor i forhold til priserne," siger Standard Chartered ifølge Reuters.



Det tilføjes, at der fortsat er en uvished om strategien i Kina og Indien, som er de største aftagere af den iranske olie.



Washington har indikeret, at det kan tilbyde midlertidige undtagelse for sanktioner til de allierede lande, som ikke har mulighed for straks at afbryde import fra Iran.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 77,50 dollar mod 76,42 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,77 dollar mod 67,73 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1204,01 dollar mod 1200,40 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 5864 dollar mod 5908 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS