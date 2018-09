Aktier: Syvende dag med plage over asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,2 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng -0,8 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -0,8 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 -0,6

Denne uge forbliver en plage for de asiatiske aktiemarkeder. De ligger under for investorernes frygt, for at en ny salve af kinesisk-amerikanske straftakster kan dukke op når som helst.Markederne fortsætter i det negative spor for syvende handelsdag i træk fredag, hvor det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,4 pct.- Markedet er i risiko-aversions-stemning og prissætning påvirkes af frygten for nye takster. Det er allerede afgjort, for såvidt angår investorerne. Jeg tror ikke, at Kina vil gengælde med en fuldt-dækkende devaluering af yuan. De vil vende sig mod andre ikke-tarifmæssige foranstaltninger, vurderer investeringsstrateg Francis Tan fra UOB Private Bank i Singapore til AP.De mange uro-parametre styrker den japanske yen, hvilket traditionelt rammer aktiekurserne i de eksportorienterede selskaber.Nikkei-indekset falder 1,2 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 0,9 pct.I Kina har investorerne vendt sig mod det negative efter en ellers postiv start på dagen handel.Shanghai Composite viger 0,1 pct., og også CSI 300-indekset ligger 0,1 pct. lavere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks dropper 0,8 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald i S&P- og Dow Jones-futures på op mod 0,2 pct., mens Nasdaq-futuren dropper godt 0,3 pct.Indeksværdi klokken 05.50./ritzau/FINANS