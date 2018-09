Valuta: Yen styrkes efter Trump-trusler mod japansk samhandel

Relateret indhold Artikler

De internationale valutamarkeder er præget af endnu en verbal trussel fra USA's præsident Donald Trump, der nu har udset sig Japan som næste land, der skal trynes med handelstariffer.



Ifølge CNBC-tv antydede præsident Trump i en Wall Street Journal-rubrik, at han måske vil tage, hvad han kalder "handelsproblemer", op med Japan.



Trump har allerede udfordret og truet Kina, Mexico, Canada og EU i handelsspørgsmål og gentagne gange anklaget diverse lande for at devaluere deres respektive valutaer, for derved at sætte USA i en dårlig handelsmæssig situation.



At amerikansk centralbank-pengepolitik har haft en massiv indvirken på valutakurserne over de seneste år, bliver ignoreret, men Trumps nye antydninger om japanske handelsproblemer får investorernes kapitalstrømme til at trække mod yen frem for dollar.



Og mens yen styrkes, svækkes den amerikanske valuta sideløbende i forhold til de øvrige store valutaer som euro og pund.



"Ud over mod dollar er yen også styrket mod andre valutaer. Selvom det reelle motiv bag Trumps kommentarer stadig er uklart på dette stadium, har markedet noteret sig muligheden for, at Japan bliver påvirket af en bredere handelskonflikt," siger valutastrateg Shusuke Yamada fra Bank of America Merrill Lynch i Tokyo til Reuters.



Arbejdsmarkedsrapport afventes



Markedsdeltagerne ser nu frem mod dagens vigtige amerikanske jobrapport, der vil sætte retningen senere på dagen.



Jobskabelse, lønvækst og arbejdsløshed er som vanligt overskrifterne i rapporten, der offentliggøres klokken 14.30.



Jobskabelsen i august ventes at vise 191.000 nye arbejdspladser uden for landbruget, lønningerne estimeres at være steget 0,2 pct. på månedsbasis og 2,7 pct. på årsbasis, mens arbejdsløsheden vurderes at lande på 3,8 pct. svarende til 0,1 pct.point mindre end i juli.



En solid arbejdsmarkedsrapport vil være sidste søm i Federal Reserves fundament for en renteforhøjelse senere i denne måned - den tredje pengepolitiske stramning i 2018.



Euro står fredag morgen i 1,1620 dollar mod 1,1610 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 110,60 yen mod 110,90 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 128,50 yen på en euro fredag morgen mod 128,75 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS