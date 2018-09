Aktier: Asiatiske kursfald for sjette dag i træk

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -1,0

De asiatiske aktiemarkeder fortsætter i det negative spor for sjette handelsdag i træk torsdag, da investorernes tillid stadig rammes af uro på de nye markeder og spekulationer om en potentielt alvorlig eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,4 pct.Investorerne har fokus på handelskrigen mellem Kina og USA, idet den offentlige høringsperiode om Trump-regeringens hensigt om at pålægge afgifter på kinesiske varer for yderligere 200 milliarder dollar udløber torsdag.- En eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina kan være forestående, om end timingen er noget uklar. Men det maner til forsigtighed selv i betragtning af en svækkelse af dollar, skriver JPMorgan i en analyse torsdag ifølge Reuters.De mange parametre, der peger på uro, styrker den japanske yen, der ligeledes ligger under for hjemtagelse af likviditet efter det voldsomme jordskælv i det nordlige Japan.Nikkei-indekset falder 0,4 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 0,9 pct.I Kina er investorerne knap så negative. Shanghai Composite øger 0,2 pct., mens CSI 300-indekset ligger 0,3 pct. lavere, og i Hongkong sendes Hang Seng-indekset ned med 0,7 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med små udsving. Futures for S&P 500 og Nasdaq falder en anelse, mens futures for Dow Jones stiger en smule. Udsvingene begrænser sig dog til under 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS