Råvarer: Afblæst orkantrussel fører til fald i oliepriserne

Oliepriserne falder onsdag og opvejer delvist prishoppet efter et orkanvarsel på den amerikanske golfkyst. Effekten af orkanen blev mindre end forventet, skriver Reuters.



Efter at have ligget tæt på sit højeste niveau i næsten to måneder er WTI-olien onsdag morgen tilbage under 70 dollar per tønde, mens den europæiske referenceolie, Brent, handles for knap 78 dollar per tønde.



Prisstigningerne startede mandag aften, da stormen Gordon udløste orkanvarsel på USA's golfkyst og førte til evakueringen af to olieplatforme i Den Mexicanske Golf.



I løbet af tirsdag rykkede stormen imidlertid østpå, hvilket reducerede truslen mod producenter på den vestlige side af Golfen og dermed de fleste golfkyst-producenter.



Selvom orkanfaren er afblæst, giver lurende sanktioner mod Iran stadig udsigt til et fremtidigt prispres.



"Med forventningen om at op til 1,5 mio. tønder om dagen vil blive påvirket af USA's sanktioner mod Iran, kan man forvente, at priserne vil rykke højere op i løbet af de kommende uger," siger Stephen Innes, der er handelschef for futures hos Oanda , til Reuters



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 77,92 dollar mod 78,30 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,41 dollar mod 70,17 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1193,30 dollar mod 1192,31 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 5840,50 dollar mod 5840,00 dollar tirsdag eftermiddag.



