Aktier: Asiatiske markeder rives med i den globale nedtur

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng -1,7 China Shanghai Composite -0,9 China CSI 300 -1,1 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,8 Sydney ASX 200 -1,0

De asiatiske aktiemarkeder følger de globale markeders nedtur, efter at bekymringer over de mange vedvarende handelskonflikter lægger hindringer i vejen for investorernes lyst til risikable aktiver.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,3 pct."Forhandlingerne mellem USA og Canada genoptages i dag, og det gør handelsspørgsmål til forsidestof med en vent-og-se-attitude på aktiemarkederne til følge," siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.Den første resultatløse diskussionsrunde om at genoplive den nordamerikanske frihandelsaftale (Nafta) sluttede fredag, hvilket har afkølet investorernes tillid."Så er der handelsproblemet mellem USA og Kina foruden turbulensen i de nye valutaer, som markedet også skal bekymre sig om," påpeger Masahiro Ichikawa.Trods en mindre svækkelse af den japanske yen falder Nikkei-indekset 0,3 pct., mens det brede Topix-indeks dykker 0,7 pct.I Kina er investorerne endnu mere negative. Shanghai Composite dykker 0,9 pct., og CSI 300-indekset ligger 1,1 pct. lavere, mens Hongkong sender Hang Seng-indekset ned med 1,7 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med et fald på 0,8 pct., Taiwans Taiex-indeks er næsten uændret, mens Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,2 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 1,0 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på op mod 0,1 pct. onsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar og til dels yen svækkes som efterveer af handelsstrid Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS