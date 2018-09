Valuta: Dollar og til dels yen svækkes som efterveer af handelsstrid

Relateret indhold Artikler

Der er tilbageløb fra gårsdagens dollar-styrkelse onsdag morgen, hvor de evindelige trusler om en eskalering af handelskonflikten mellem USA og Kina igen indtager overskriften på valutamarkedet.



Frygten for effekten af USAs præsident Donald Trumps korstog med titlen "America First", og de tilhørende stærkt protektionistiske tiltag med kraftige toldtariffer og iturevne handelsaftaler på tværs af kloden, har holdt markedet oppe på tæerne i en stor del af indeværende år.



Men investorer og analytikere er uenige om effekten, der til tider giver rygstød til yen, dollar og schweizerfranc, mens det til andre tider rammer modsat, når bevægelserne på samme baggrund vurderes at være overdrevne.



I øjeblikket står Trump foran at forfølge planer om at lægge told på endnu 200 mia. dollar kinesisk import, når en offentlig høringsperiode udløber torsdag.



Hidtil har Det Hvide Hus overhørt alle protester og gennemført importafgifterne som foreslået, selv om det nu er uklart, hvor hurtigt de seneste trusler vil kunne implementeres.



"Trump gør, hvad han siger, han vil gøre i en eller anden form, så jeg forventer, at taksterne vil blive gennemført," siger markedsøkonom Ayako Sera fra Sumitomo Mitsui Trust Bank til Reuters.



Markedets klippefaste forventninger kan give bagslag, hvis der opstår uforudsete ting.



"Konsensus er, at Trump vil skride til handling, fordi alle tror, at han gør, hvad han siger, han vil gøre. Markederne vil blive overrasket, hvis han ikke gør noget," vurderer Ayako Sera.



Bagsiden af Trumps politik mærkes i Emerging Market - de nye økonomier - der i vid udstrækning er baseret på leverancer af råvarer og halvfabrikata til især Kina, der derefter videreeksporterer en stor del.



Det betyder, at investorer frygter, at disse eksportorienterede økonomier vil blive fanget i krydsilden af en eskalerende handelskonflikt.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,2870 dollar mod 1,2835 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1605 dollar mod 1,1555 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,55 yen mod 111,35 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,45 yen på en euro onsdag morgen mod 128,65 yen tirsdag eftermiddag, og der går 0,9015 pund på en euro onsdag morgen mod 0,9005 pund tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS