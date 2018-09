Aktier: Asiatiske indeks falder for fjerde dag i træk

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,03 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktiemarkeder falder for fjerde dag i træk, og det er velkendte problemstillinger, som tynger de asiatiske markeder ned. Der er bekymring for handelsstridigheder mellem USA og dets handelspartnere, og samtidig er der frygt for valutakriserne i henholdsvis Argentina og Tyrkiet, som bliver ved med at afskrække investorerne.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 0,8 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser."Bekymringerne for en handelskrig bliver ved med at trykke investorerne i dag, samtidig med de negative vibes fra Argentina og Tyrkiet.""Hvis der er noget optimisme at spore i markedet, så vil det være fra investorer, som mener, at værdisættelserne kan være attraktive i den region," siger Jemmy Paul, som er administrerende direktør i PT sucorinvest Asset Management, til Bloomberg News.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod fald på 0,3 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 0,2 pct.Det australske ASX-200-indeks falder med 0,4 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,3 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 0,1 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en tilbagegang på henholdsvis 0,1 og 0,2 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et plus på 0,03 pct.