Valuta: Australsk dollar fastholder svækkelse efter skuffende nøgletal

Et svagere end ventet nøgletal for den australske økonomi har fastholdt den øjeblikkelige svækkelse af landets valuta, som over for amerikanske dollar ligger i det laveste niveau længe.



Tirsdag morgen skal der 0,7192 amerikanske dollar til at købe en australsk dollar, hvilket er stort set samme niveau som for et døgns tid siden. I løbet af mandagen var australske dollar imidlertid nede og koste 0,7165 amerikanske dollar stykket, hvilket var det laveste niveau i 20 måneder.



At den australske dollar tirsdag fortsætter med at ligge svækket over for dollar har blandt andet at gøre med offentliggørelsen af et større end ventet underskud på landets betalingsbalance i andet kvartal, skriver Bloomberg News. Underskuddet voksede i kvartalet til 13,5 mia. australske dollar mod ventet 11 mia. australske dollar ifølge de estimater, Bloomberg havde indsamlet blandt økonomerne.



Med baggrund i både tirsdagens skuffende nøgletal og en række andre skuffende nøgletal i den forgangne uge er der begyndt at være kraftige spekulationer om, hvorvidt den australske centralbank vil røre ved de rekordlave renteniveauer. Det har heller ikke været tilfældet tirsdag morgen, da den ledende rente bliver fastholdt på 1,5 pct. Det var også ventet af de økonomer, Bloomberg havde været i kontakt med op til rentebeslutningen.



"Presset fortsætter med at ligge på australske dollar. Det er meget svært at se den australske centralbank løfte renten til næste år eller endda året efter. Det her er ikke USA, og vores cyklus er fundamentalt anderledes," siger Shane Oliver, der er ansvarlig for investeringsstrategi hos AMP Capital i Sydney, til Bloomberg News.



I de store valutakryds ligger euro tirsdag morgen en smule svækket over for amerikanske dollar, da der skal 1,1602 dollar til at købe en euro mod 1,1626 mandag eftermiddag. I krydset mellem dollar og yen er der ret stille, da dollar koster 111,09 yen tirsdag morgen mod 111,03 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS