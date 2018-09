Råvarer: Orkanfrygt på USA's golfkyst understøtter oliepriser

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne ligger tirsdag morgen næsten uændret efter stigninger i løbet af aftenen mandag, da de nåede op nær det højeste niveau i næsten to måneder.



De amerikanske priser løftede sig mandag aften over 70 dollar per tønde, efter at to olieplatforme i Den Mexicanske Golf blev evakueret forud for en orkan.



Prisen på den amerikanske referenceolie, WTI, koster tirsdag morgen 70,05 dollar per tønde mod 70,14 dollar mandag kl. 17, mens den nordatlantiske Brent tirsdag morgen koster 78,07 dollar per tønde efter at have været oppe i 78,28 dollar per tønde sidst på eftermiddagen mandag.



Anadarko Petroleum oplyste mandag ifølge Reuters, at det havde evakueret og nedlukket produktionen på to olieplatforme i den nordlige del af Den Mexicanske Golf forud for stormen Gordan, der har udløst orkanvarsel på USA's golfkyst.



Særligt kystområder i delstaten Mississippi ventes at blive hårdt ramt sent tirsdag, og det amerikanske orkancenter oplyser ifølge Ritzau, at Gordon kan resultere i "livstruende" oversvømmelser på dele af golfkysten.



Barclays vurderer ifølge Reuters i øvrigt, at olieprisen målt på Brent kan nå 80 dollar og højere på kort sigt, og for 2020 venter banken nu en gennemsnitlig pris på 75 dollar per tønde mod et tidligere estimat på 55 dollar par tønde.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1198,99 dollar mod 1201,27 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 5957 dollar mod 5947 dollar mandag eftermiddag.



