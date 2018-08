Råvarer: Stigende oliepriser efter fald i Venezuelas olielagre

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger. Det skyldes faldende venezuelanske olielagre og kommende amerikanske sanktioner rettet mod den iranske olieeksport.



Med de drastisk faldende olielagre i Venezuela og sanktionerne mod Irans olieeksport forventes det i august ifølge Reuters, at den europæiske referenceolie, Brent, vil stige med 4 pct., og den amerikanske WTI-olie vil stige med 2 pct.



Samtidig advarer analytikere om, at USA's fortsatte handelskrig med blandt andet Kina og EU kan hæmme den økonomiske vækst og dermed også olieefterspørgslen.



"Man må tænke over, om olien kan bære disse priser i en verden, hvor præsident Trump udfordrer både EU og Kina på samme tid. Hvis handelskrigen eskalerer igen, er spørgsmålet, om investorer vil være bekymrede over global vækst og olieefterspørgslen," siger Greg McKenna, der er chefmarkedsstrateg hos Axitrader, til Reuters.



Det forventes, at den amerikanske præsident atter vil pålægge importafgifter på kinesiske varer - denne gang for 200 mia. dollar - svarende til 1275,5 mia. kr. Importafgifterne forventes offentliggjort ved udgangen af næste uge, skriver flere nyhedsmedier ifølge Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 77,69 dollar mod 77,53 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,24 dollar mod 69,78 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1203,49 dollar mod 1200,55 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6038 dollar mod 6076 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS