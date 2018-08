Aktier: Negativ udvikling i Asien efter nye Trump-trusler

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 0,0 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,9 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,7 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger igen overvejende med negative fortegn fredag morgen, hvor USA's præsident Trumps trusler om at eskalere handelskrigen sender tunge skyer over de asiatiske aktiebørser.Trump gjorde det torsdag klart, at han er klar til at pålægge kinesiske varer for mere end 200 mia. dollar ny importtold, så snart den offentlige høringsperiode udløber i næste uge."Hidtil har Trump gennemført det, han sagde, at han ville gøre. Selv om der er nogen tvivl, om de amerikanske myndigheder kan komme op med nye takster så hurtigt, formoder jeg, at bekymringerne om en handelskrig vil begynde at overskygge den optimisme, der er baseret på stærke amerikanske økonomiske data," siger økonom Ayako Sera fra Sumitomo Mitsui Trust Bank i Tokyo til Reuters.I Tokyo ligger Nikkei-indekset så godt som uændret, mens det brede Topix-indeks falder 0,1 pct.I Kina er investorerne til dels vendt tilbage efter en markant dårlig start på dagens handel. Men overraskende gode PMI-data har sendt investorerne tilbage i ringen.Shanghai Composite falder 0,1 pct., og CSI 300-indekset dropper godt 0,2 pct. efter at have rundet fald på over 1 pct. i den tidlige handel.I Hongkong barberer kinesiske planer om at begrænse nye online videospil 20 mia. dollar af Tencent Holdings markedsværdi. Tencent dykker over 5 pct. og er med til at sende Hang Seng-indekset ned med 0,9 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med et fald på 0,2 pct. og Taiwans Taiex-indeks dykker 0,7 pct., mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,3 pct.Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 0,3 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med små udsving tæt på nul fredag morgen.Indeksværdi klokken 06.20./ritzau/FINANS