Valuta: Dollar og yen styrkes af Trump-trusler og vækstproblematik

De internationale valutamarkeder er præget af de seneste trusler fra USA's præsident, Donald Trump, samt den afledte problematiske effekt i dele af vækstøkonomierne. Men ultimo-effekten afholder mange investorer fra at deltage i løjerne.



Den seneste runde af handelsspændinger mellem USA og Kina vægter på investorernes risikovillighed som udpræget svækkelse af udviklingsøkonomierne respektive valutaer, mens dollar og yen bruges som værn mod den øgede usikkerhed.



Bloomberg News rapporterede torsdag, at præsident Trump er villig til at optrappe handelskrigen med Kina og er klar til at lægge tariffer på importvarer fra Kina for 200 mia. dollar, så snart den offentlige høringsperiode slutter i næste uge.



"Der er en løbende tendens til at købe dollar på temaet om handelsstridighederne, og det har påvirket de nye økonomiers valutaer negativt og skruet op for dollarstyrkelsen," siger valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Og mens dollar og yen er oplagte opkøbsemner, er den fælleseuropæiske valuta knap så interessant.



"Euro har ørerne i maskinen på grund af euroområdets opfattede eksponering mod vækstøkonomierne," påpeger Junichi Ishikawa.



Hans vurdering bygger på EU's eksponering mod Tyrkiet, og de problemer som har ramt den tyrkiske lira.



Ud over de tyrkiske problemer er Argentina igen i søgelyset efter gårsdagens kraftige svækkelse af peso, der tabte næsten en femtedel af værdien mod dollar.



Peso er hårdt ramt af investorernes manglende tiltro til, at præsident Mauricio Macri evner at tackle den økonomiske krise i landet.



Pesoens styrtdyk har udløst endnu en kraftig rentestigninger fra Argentinas centralbank, der nu har en toneangivende rente på 60 pct.



Samtidig har Argentina anmodet Den Internationale Valutafond om at fremrykke en kreditudbetaling på 50 mia. dollar.



Euro står fredag morgen i 1,1665 dollar mod 1,1660 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,00 yen mod 111,25 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,50 yen på en euro fredag morgen mod 129,70 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS