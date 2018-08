Aktier: Rekord på Wall Street smitter ikke af på Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,1 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex 0,0 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,7 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktiemarkeder ligger overvejende med negative fortegn torsdag morgen. Det er på trods af nye stigninger på Wall Street og vigende frygt for, at de globale handelsstridigheder med USA som omdrejningspunkt skal ende uden en løsning."De positive impulser, der var til stede på det amerikanske marked, er ikke smittet af på Asien. Svækkelsen af dollar har vendt stemningen på markederne natten over," siger markedschef Michael McCarthy fra CMC Markets i Sydney til AP.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,1 pct.I Tokyo startede Nikkei-indekset stærkt efter den positive udvikling i de nordamerikanske handelsforhandlinger, men størstedelen af begejstringen forsvandt i løbet af den asiatiske formiddag.Nikkei-indekset stiger 0,1 pct., mens det brede Topix-indeks falder 0,1 pct.I Kina er investorerne fortsat stærkt tilbageholdende. Shanghai Composite falder knap 0,8 pct., og CSI 300-indekset dropper godt 0,8 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Singapores Strait Times-indeks med et fald på 0,7 pct., Taiwans Taiex-indeks er næsten uændret, mens Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,1 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,2 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på omkring 0,1 pct. torsdag morgen.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS