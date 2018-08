Valuta: Pund- og eurobegejstring på bekostning af dollar og yen

Pund og euro står stærk, mens dollar og yen skubbes i baggrunden på valutamarkedet torsdag morgen.



Pund holder fast i gårsdagens gevinster i den tidlige asiatiske handel, hvor også en udbygning af stigningerne pågår.



Baggrunden skal findes i kommentarer fra EU's brexit-chefforhandler, der tilbyder Storbritannien tætte bånd efter det britiske farvel til Den Europæiske Union i marts nærste år.



Investorerne har længe frygtet for, at Storbritannien skulle ende med et hårdt brexit, men bekymringerne er lettet, efter at EU's Michel Barnier har signaleret en imødekommende holdning i forhold til London i de igangværende forhandlinger.



Ifølge Barnier en EU parat til at tilbyde Storbritannien et partnerskab, selv om det ikke er "single market a la carte", hvilket har forbedret risikovurderingen.



De positive indikationer giver også medvind til den fælleseuropæiske valuta, euro, der ellers har været præget af den altid tilstedeværende ulmende politiske uro i Italien, som har presset valutaen i knæ over for dollar.



Og set i et større perspektiv giver de positive udsigter for en genoplivning af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta, mindre behov for risikoafdækning via dollar- eller yenopkøb - efter at Mexico og USA synes at være ved at lande en aftale, mens Canada i opløbet også ser ud til a kunne finde en plads med fodfæste i den reviderede trilaterale handelspagt.



"Dollar er svækket over de seneste par uger. Da investorerne vendte fokus mod Nafta- og brexit-forhandlingerne, var der ikke meget støtte til dollar fra de svage valutaer i de nye markeder," siger markedschef Tohru Sasaki fra JPMorgan Chase Bank i Tokyo til Reuters.



Pund koster 1,3005 dollar torsdag morgen mod 1,2985 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1705 dollar mod 1,1685 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 111,65 yen mod 111,50 yen onsdag.



Dermed går der 130,70 yen på en euro torsdag morgen mod 130,30 yen onsdag og 0,9000 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8995 pund onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS