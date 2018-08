Aktier: Langsomme asiatiske stigninger trods bekymring over handelsstrid

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder kryber langsomt højere onsdag, i takt med at optimisme over udsigten til en handelsaftale mellem USA og Mexico vejes op mod forsigtighed forud for den nærliggende deadline for nye USA-tariffer på kinesiske varer."Mens de nylige Nafta-samtaler har hjulpet, skal USA og Kina løse deres handelsstrid for at lette markedets bekymringer," siger chefstrateg Hiroki Takashi fra Monex Securities i Tokyo ifølge Reuters.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,3 pct.I Tokyo byder dagen på nye stigninger, men der er massiv modstand set fra et teknisk synspunkt."Nikkei er top-tung, da gevinsthjemtagning har tendens til at sætte ind på det her niveau. Markedet er trods alt steget i flere dage, og niveauet på 23.000 kan vise sig at være et svært niveau at overvinde," siger Hiroki Takashi.Nikkei-indekset stiger 0,4 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,7 pct.I Kina er efterspørgslen efter aktier noget mere begrænset. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder henholdsvis 0,4 pct. og 0,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks modsat øger 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,8 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,2 pct., mens Singapores Strait Times-indeks øger 0,1 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,4 pct.Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger onsdag morgen med stigninger på 0,2-0,3 pct.Indeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS