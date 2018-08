Valuta: Månedsafslutning lægger låg på valutabevægelser

Relateret indhold Artikler

Der er stilstand på valutamarkedet onsdag morgen, efter at den amerikanske dollar tidligere på ugen rørte et fire ugers lavpunkt i kølvandet af optimisme over handelsaftalen mellem USA og Mexico, som gav håb forud for den kommende deadline i forhandlingerne mellem USA og Kina.



Med til at stoppe den dollar-svækkelse, der opstod tidligere på ugen, er tirsdagens amerikanske forbrugertillidsindeks, der afslørede den største optimisme hos forbrugerne siden oktober 2000.



Og da forbrug står for op mod 70 pct. af USA's bruttonationalprodukt, ser de nuværende vækstindikationer gode ud for tredje kvartal.



Men de amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger lægger fortsat delvist låg på investorernes begejstring op til månedsafslutningen.



"Kapitalstrømmene op til afslutningen af måneden vil begynde at tage fart i den sidste del af ugen, og kombineret med en let nyhedsstrøm og risikoen for en forestående eskalering af handelskrigen kan det medføre en vis tilbageholdenhed," vurderer analytikere hos JPMorgan i en notat ifølge Reuters.



Fristen for indsigelser over for præsident Donald Trumps forhøjede Kina-takster på kinesiske varer for 200 mia. dollar udløber 5. september.



Modsat vejer den nyligt opståede enighed mellem USA og Mexico om en revidering af Nafta-aftalen positivt, idet det lægger pres på Canada for at acceptere nye vilkår for at forblive en del af den trilaterale handelspagt.



"Dollar har korreleret stærkt med aktier i sammenligning med renten. Så længe aktierne går godt, tror jeg ikke dollar vil svækkes ret meget," siger valutachef Minori Uchida fra MUFG Bank i Tokyo til Reuters.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,2865 dollar mod 1,2885 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1695 dollar mod 1,1715 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,25 yen mod 111,15 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,10 yen på en euro onsdag morgen mod 130,20 yen tirsdag eftermiddag, og der går 0,9090 pund på en euro onsdag morgen mod 0,9095 pund tirsdag eftermiddag.



