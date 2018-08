Valuta: Aftagende handelsspændinger i stabil kursudvikling

De store valutaer ligger stabilt tirsdag morgen, hvor væsentlige udsving er fraværende, efter at USA og Mexico er enedes om at revidere Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta. Det øger optimismen om en reduktion i de globale handelsspændinger.



Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt Canada vil acceptere nye vilkår for at bevare de tre nationers hidtidige pagt, Nafta, og reducere den økonomiske usikkerhed, som USA's præsident Donald Trumps gentagne trusler om af droppe den efterhånden 25-årige handelsaftale har medført.



Hvis Canada er parat til at deltage i aftalen, vil investorerne se det som et gennembrud.



"Det vil være positivt for den canadiske dollar, mexikanske peso og andre valutaer, der er blevet solgt på baggrund af stigende handelsspændinger. Samlet set vil det være negativt for japanske yen og amerikanske dollar. Og det er positivt for risikovurderingen generelt," siger valutastrateg Shusuke Yamada fra Bank of America Merrill Lynch i Tokyo til Reuters.



Euro er en af de valutaer, der påvirkes positivt.



"Kryds mod yen - såsom euro/yen - har ligget under for risikotillæg," siger Shusuke Yamada.



For den kinesiske yuan betyder lavere globale handelsspændinger en tilnærmelse mellem onshore og offshone variationen af valutaen.



Samtidig bliver investorerne animeret af sidste uges overraskende stærke yuan-notering fra den kinesiske centralbanks side, efter at People's Bank of China genoplivede en "konjunkturfaktor" i den daglige kurs-fastsættelse for at understøtte valutaen.



Der går 6,8050 offshore yuan på en dollar tirsdag morgen mod 6,7990 yuan mandag. Onshore yuan er lidt svagere, og der går 6,8150 yuan per dollar mod 6,8175 yuan mandag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1675 dollar mod 1,1670 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,30 yen mod 111,00 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 129,95 yen på en euro tirsdag morgen mod 129,55 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS