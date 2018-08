Råvarer: Oliepriserne holdes stabile af Iran-sanktioner og handelskrig

Relateret indhold Artikler

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder mandag morgen.



Det er frygten for, at handelskrigen mellem USA og Kina kan skade den globale økonomiske vækst, der på den ene side sænker prisen, mens investorer ifølge Reuters mener, at de kommende amerikanske sanktioner mod iransk olie afholder oliepriserne fra at falde yderligere.



Amerikanske energiselskaber tog sidste uge ni borerigge ud af drift, hvilket ifølge Reuters sænker antallet til 860. Det er den største reduktion siden maj 2016, udtalte energiselskabet Baker Hughes fredag.



"Det lavere antal amerikanske borerigge samt sidste uges fald i olielagrene understøtter oliepriserne midt i en langvarig handelskrig mellem USA og Kina, der kan lægge en dæmper på den globale vækst og tynge efterspørgslen på olie," stiger Stephen Innes, der er handelschef for futures hos OANDA til Reuters.



Stephen Innes tilføjer, at selv om der er stigende bekymringer for en overflod af olie, så vil de kommende amerikanske sanktioner mod Iran kunne løfte markederne.



Den amerikanske regering vil med sine sanktioner ramme Irans olieeksport fra november. Analytikere mener, at Irans olieeksport, der har ligget på omkring 2,5 mio. tønder olie om dagen hver dag i år, vil falde med mindst 1 mio. tønder om dagen, når sanktionerne træder i kraft.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 75,78 dollar mod 76,26 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,68 dollar mod 69,18 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1206,80 dollar mod 1206,09 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6070 dollar mod 6095,50 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS