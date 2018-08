Aktier: Ganske massive stigninger i hele Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,9 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng +2,1 China Shanghai Composite +1,4 China CSI 300 +1,9 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,6 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med massive stigninger mandag morgen og følger fredagens positive udvikling på Wall Street, efter at chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, bekræftede Federal Reserves nuværende pengepolitik med de deraf følgende gradvise renteforhøjelser."Markedsaktørerne reagerede positivt, nu hvor USA's holdning til pengepolitikken er blevet klarlagt," siger chefstrateg Yoshihiro Ito fra Okasan Online Securities i en kommentar ifølge AFP.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,4 pct.I Tokyo er begejstringen især rettet mod eksportvirksomhederne."En stærk amerikansk økonomi er gode nyheder for japanske virksomheder, da de stoler på den amerikanske efterspørgsel," siger markedsstrateg Yoshinori Shigemi fra JPMorgan Asset Management i Tokyo ifølge Reuters.Nikkei-indekset stiger 0,9 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 1,0 pct.I Kina er der endnu større efterspørgsel efter aktier. Shanghai Composite og CSI 300-indekset stiger henholdsvis 1,4 pct. og 1,9 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger 2,1 pct.Futures for de tre store amerikanske aktieindeks ligger mandag morgen med stigninger på 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS