Valuta: Dollar svækkelse fastholdes i Fjernøsten

Fredagens svækkelse af den amerikanske dollar fastholdes mandag morgen på valutamarkedet i Fjernøsten.



Den amerikanske valuta appel, som sikker placering med en højere forrentning end de andre traditionelt sikrer valutaer, er reduceret efter fredagens tale fra fra Federal Reserves topchef, Jerome Powell, der på centralbankmødet i Jackson Hole, Wyoming, forsvarede den amerikanske Centralbanks pengepolitik og pointerede, at den nuværende stærke økonomiske vækst i USA støtter nødvendigheden af gradvise rentestigninger.



"Der er god grund til at vente, at den stærke udvikling vil fortsætte. Jeg tror, at den gradvise proces mod en normalisering fortsat er passende," lød det fra Jerome Powell, der samtidig pegede på de udfordringer, som Federal Reserves pengepolitik står over for.



For hvis centralbanken reagerer for hurtigt vil væksten svækkes, men hvis banken reagerer for langsomt, kan det resultere i en overophedning af økonomien.



Fed-chefen ignorerede præsident Donald Trumps kritik af højere låneomkostninger, men skuffede samtidig de investorer, der havde imødeset en mere stram pengepolitisk linje.



"Powell lød naturlig, og hans tale var ikke ud over det ualmindelige. Men han er fastlåst i den nuværende politiske bane, og det betyder, at udfladningen af den amerikanske rentekurve vil få lov til at fortsætte," konkluderer valutachef Mitsuo Imaizumi fra Daiwa Securities i Tokyo over for Reuters.



Talen gav anledning til lettelse i investorkredse, hvilket resulterede i rekord-højder for både S&P 500 og Nasdaq, mens aktierne i Asien fortsætter den positive trend med stigninger over hele linjen mandag morgen.



Med til at øge risikolysten er forlydender om, at amerikanske og mexicanske embedsmænd er tæt på et gennembrud i de bilaterale handelsspørgsmål, hvilket kan bane vejen for en genforhandling af en bredere Nafta-aftale inklusiv Canada.



Pund sterling koster mandag morgen 1,2860 dollar mod 1,2865 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1630 dollar mod 1,1635 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,05 yen mod 111,15 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 129,15 yen på en euro mandag morgen mod 129,30 yen fredag eftermiddag, og der går uændret 0,9045 pund på en euro mandag morgen i forhold til fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS