Aktier: Handelsfrygt giver kursfald uden for Japan

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med fald uden for Japan fredag, efter at handelsforhandlingerne i USA og Kina sluttede uden fremskridt, mens de finansielle markeder afventer en tale af Federal Reserve-chef Jerome Powell for indikationer om den amerikanske pengepolitiks retning.Amerikanske og kinesiske embedsmænd afsluttede to dages forhandlinger torsdag uden større gennembrud. I mellemtiden eskalerede den indbyrdes handelskrig med aktivering af endnu en runde af straftariffer på 16 mia. dollar på de respektive landes varer.Mange handelsrelaterede asiatiske økonomier er bekymret over den skade, de kan komme til at lide, hvis tvisten trækker ud og forstyrrer den kinesiske efterspørgsel."Markedet vidste, at der ikke ville komme et løsningsforslag ud af diskussionerne på lavt niveau denne gang, så man kan sige, at det var lidt som forventet," siger senioranalytiker Hikaru Sato fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et fald på 0,5 pct.I Tokyo får markedet hjælp fra en svækket yen. Nikkei-indekset stiger 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks øger 0,5 pct.De kinesiske investorer er generelt negative. Shanghai Composite og CSI 300-indekset dropper begge 0,4 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,7 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks 0,3 pct. lavere, Sydkoreas Kospi-indeks dropper 0,1 pct., og Singapores Strait Times-indeks taber 0,6 pct., mens Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med en gevinst på 0,3 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Afventende stilstand inden Fed-chefs tale på centralbankmøde Indeksværdi klokken 6.10./ritzau/FINANS