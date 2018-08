Råvarer: Oliepriserne stiger efter stort fald i USA's olielagre

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie stiger, efter at de amerikanske olielagre onsdag faldt mere end forventet, mens de globale oliemarkeder fortsat påvirkes af den fortsatte handelskrig mellem USA og Kina. Guld- og kobberpriserne falder.



De amerikanske olielagre faldt ifølge Reuters med 5,8 mio. tønder i uge 33 til 408,36 mio. tønder, viser tal fra det amerikanske energiministerium.



I energiministeriets rapport fremgår det også, at den amerikanske olieproduktion er steget til 11 mio. tønder olie om dagen, hvilket placerer USA sammen med Rusland og Saudi-Arabien som verdens største producenter af olie med omkring 11 mio. tønder om dagen - svarende til en tredjedel af den globale efterspørgsel.



"Oliepriserne steg i løbet af natten, efter at olielagrene faldt mere end forventet," siger William O'Loughlin, der er investeringsanalytiker i Rivkin Securities, til Reuters.



De internationale markeders økonomiske vækst svækkes ifølge Reuters af den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.



Amerikanske og kinesiske repræsentanter mødtes denne uge for første gang i mere end to måneder for at løse handelskrigen mellem landene - dog uden resultat. USA og Kina har begge pålagt en ny omgang told på varer til en værdi af 16 mia. dollar torsdag morgen dansk tid.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 74,66 dollar mod 74,12 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,91 dollar mod 67,34 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1190,46 dollar mod 1195,84 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 5944 dollar mod 6010,50 dollar onsdag eftermiddag.



