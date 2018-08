Valuta: Dollar styrkes af centralbankindikation af fortsatte rentehop

Den amerikanske dollar er let styrket torsdag morgen i kølvandet af referatet fra Federal Reserves seneste pengepolitiske møde, hvori der fremgår, at den amerikanske centralbank er på kurs mod yderligere forhøjelse af renten.



I referatet noteres det, at det sandsynligvis "snart" vil være passende med endnu en renteforhøjelse.



"Mange deltagere vurderede, at hvis de indkommende data fortsat støtter deres nuværende økonomiske forventninger, så vil det sandsynligvis være passende at tage endnu et skridt i retningen af at reducere den lempelige pengepolitik," står der i noterne fra mødet i Federal Open Market Committee.



Mødedeltagerne udtrykte dog også bekymring over deres muligheder for at bekæmpe en eventuelt kommende recession, selv om stærke umiddelbare udsigter for den amerikanske økonomi holdt dem på sporet mod højere renter.



Samtidig pegede samtlige af deltagerne på mødet på, at den verserende handelskrig er årsag til usikkerhed og risici.



"Fed ser ud til at være ret bekymret over handelsproblemerne. Hvis de fortsætter med at materialiseres, kan markedets forventninger til en renteforhøjelse ændre sig afhængigt af udfaldet af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina," siger seniorstrateg Shinichiro Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Federal Reserve har allerede hævet renten to gange i år og forventes generelt at stramme pengepolitikken med en styrket dollar til følge, men politisk pres fra USA's præsident, Donald Trump, og bekymringer over den kinesisk-amerikanske handelsstrid tynger dollar.



Pund svækkes en anelse torsdag efter oplysninger om, at den britiske regering vil intensivere planlægningen for et brexit uden en afklaring med EU om centrale forhold som handel. Frygten for en kaotisk skilsmisse med EU uden nogen løsning på de massive problemer, som det vil medføre, fortsætter med at veje tungt på den i forvejen ramte valuta.



Pund koster 1,2875 dollar torsdag morgen mod 1,2905 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1555 dollar mod 1,1600 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 110,85 yen mod 110,50 yen onsdag.



Dermed går der 128,10 yen på en euro torsdag morgen mod 128,30 yen onsdag og 0,8975 pund på en euro torsdag morgen mod 0,8990 pund onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS