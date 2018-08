Aktier: Teknologi trækker markedet rundt i USA

Relateret indhold Aktieordbog

De amerikanske aktier er onsdag ved frokosttid i færd med at vende en negativ start til et plus i form af det brede S&P 500-indeks - trukket af teknologiaktierne. Der er derfor være lagt op til, at aktiemarkederne markerer det længste bullmarked siden Anden Verdenskrig med maner.



Det brede S&P 500-indeks ligger 0,1 pct. oppe kl. 12:30, amerikansk østkysttid, men var ellers nede med 0,2 pct. Det smallere Dow Jones-indeks ligger fortsat i minus med 0,1 pct., men tidligere var det også faldet med 0,2 pct. Teknologitunge Nasdaq var først til at bryde vandoverfladen, og indekset ligger i plus med 0,3 pct.



Onsdag markerer samtidig ny rekord for længden af bullmarkedet, der nu har varet ikke mindre end 3453 dage - knapt 9,5 år - siden finanskrisen sluttede. S&P 500-indekset er samtidig kun 7-8 point fra lukkerekord.



POLITISK SKANDALE OG HANDELSKRIG



De amerikanske aktier lukkede tirsdag også med plusser, men henover natten pegede futures nedad, da nyheder fra USA om, at præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærede sig skyldig i lovovertrædelser og samtidig implicerede præsidenten skabte usikkerhed.



- Hvis det begynder at se ud som om, at præsidentens position er i fare, så er det klart negativt for markedet, men uden det vil markedet fortsat fokusere på indtjeningen. Den usikkerhed vil give markedet en smule kvababbelser i dag og måske de kommende dage, siger Matt Lockridge, porteføljemanager hos Westwood Holdings Group, til The Wall Street Journal.



Markedet holder også fokus på, at USA og Kina onsdag indleder nye forhandlingerne i handelsstriden, når to viceministre mødes. Man ser dog ikke mulighed for en løsning, inden USA torsdag lægger 25 pct. told på kinesisk varer til en værdi af 16 mia. dollar. Kina ventes at svare igen med en for amerikanerne lige så dyr told på deres eksport til Kina.



TARGET OG LOWE'S TOPPER



Set henover sektorerne er 7 af 12 i minus i S&P 500.



I bunden finder man telekommunikation, fast ejendom og forsyning, som falder 0,9 til 1,6 pct. I toppen er det energi, som klarer sig bedst med et plus på 1,3 pct., efterfulgt af forbrug og teknologi, der vinder 0,4 pct. hver. Teknologi fylder godt en fjerdel af S&P 500, så et plus til den sektor løfter markedet generelt. Sektoren lagde onsdag ud med et fald på 0,3 pct.



Det er først og fremmest Microsoft, NVIDIA og Apple, som løfter IT med plusser på henholdsvis 0,6 pct., 2,7 pct. og 0,2 pct.



På selskabsfronten er regnskabssæsonen ved at være overstået. To interessante rapporteringer har der dog onsdag været fra byggemarkedskæden Lowe's og discount detailkæden Target. Begge aktier ryger i vejret og indtager pladserne som et og to i S&P 500.



Lowe's ligger øverst. En nedjustering af forventningerne udløste indledningsvist et kursfald, men baggrunden blev forsvaret af analytikerne, da koncernen rationaliserer ved at lukke Orchard Supply Hardware-forretningen, der har 99 butikker, og ved at love en aggressiv nedbringelse af lagrene i de øvrige butikker, som man har 2155 af i alt. Samtidig var tallene for andet kvartal bedre end ventet. Aktien vinder 7,7 pct.



Den amerikanske detailkæde Target har haft mere gang i salget i andet kvartal, end analytikerne havde regnet med. Faktisk er der tale om det bedste salg i 13 år for Target-kæden, der blandt andet er i hård konkurrence med Walmart. Fremgangen skyldes særligt øget salg online samt en række nye egne mærker.



Targets aktie vinder 4,8pct.



