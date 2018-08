Aktier: Continentals nedjustering gav bilbranchen skrammer

Relateret indhold Aktieordbog

En nedjustering fra den tyske dækproducent Continental udløste onsdag store fald i dele af den europæiske bilbranche. Nedturen var dog ikke alvorlig nok til for alvor at forstyrre det generelle marked, hvor de store indeks sluttede tæt på status quo.



Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks faldt med 0,1 pct., og fandt blandt andet støtte i danske GN Group, der løftede forventningerne til headsetproducenten GN Audio for tredje gang i år. Aktien steg mest i Stoxx 600-regi med 7,5 pct.



Dele af onsdagen blev stigningen overgået af britiske John Wood Group, der dog endte 6 pct. pct. højere. To børshuse - Morgan Stanley og Raymond James - løftede deres anbefalinger af energiserviceselskabet.



For Continental bød onsdagen på et fald på næsten 14 pct. efter nedjusteringen, der spredte ringe i vandet og trak en række branchefæller med ned.



Det gjaldt blandt andet de franske selskaber Valeo og Faurecia, der begge sælger biludstyr. De faldt henholdsvis 4,8 pct. og 4,2 pct.



Dækproducenten Michelin faldt samtidig 4,2 pct., og italienske Pirellis aktie mistede næsten 5 pct.



Også tyske Schaeffler, der ejer 46 pct. af Continental, fik nedjusteringen at føle og faldt 5,6 pct. på børsen i Frankfurt.



Continental skar forventningerne til omsætningen til 46 mia. euro fra tidligere 47 mia. euro. Skønnet for den ordinære EBIT-margin blev sænket til "mere end 9 pct." fra "mere end 10 pct."



Heller ikke bilproducenterne havde en god dag på de europæiske aktiebørser. Peugeot og Renault faldt henholdsvis 2,1 og 0,9 pct., og Volkswagen lukkede 1,6 pct. lavere.



/ritzau/FINANS