Aktier: Det amerikanske marked træder vande trods usikkerhed

Små udsving præger Wall Street onsdag, hvor der er flere løse ender, som kan holde investorerne beskæftiget.



Med til at skabe usikkerhed er bekymringer over den bredere effekt af de juridiske problemer, som to af USA's præsidents, Donald Trumps, tætte forbindelser slås med.



Trumps tidligere personlige advokat, Michael Cohen, erklærede sig tirsdag skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet og forklarede under ed, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse.



Og den tidligere Trump-kampagnechef Paul Manafort blev fundet skyldig i skattesvindel, banksvindel og for ikke at have oplyst om udenlandske bankkonti.



Sagerne medvirkede tirsdag aften til fald på futures-markedet, men aktierne har rettet sig en del igen, og der er ikke tegn på, at sagerne har væsentlig indflydelse på retningen.



En anden løs ende er handelstvisten mellem USA og Kina, hvor forhandlingerne starter onsdag. Markedet ser dog ikke stor mulighed for en løsning, inden USA torsdag lægger 25 pct. told på kinesisk varer til en værdi af 16 mia. dollar. Kina ventes at svare igen med en for amerikanerne lige så dyr told på deres eksport til Kina.



S&P 500-indekset falder med 0,1 pct. fra åbningen, efter at indekset tirsdag akkurat blev snydt for en lukkerekord. Dow Jones-indekset falder med 0,04 pct., mens Nasdaq-indekset ligger uændret.



Blandt enkeltaktierne er der fokus på Target. Lavprishusets aktie stiger med 4,8 pct. fra åbningen efter et stærkt kvartalsregnskab, der viser den største salgsvækst i 13 år og dæmper frygten, for at Amazon stjæler alle kunderne.



Også detailkæden Lowe's er kommet med regnskab. Det efterlader ved første øjekast et lidt skidt indtryk med en nedjustering, men aktien stiger dog over 7 pct., da analytikere ifølge Bloomberg umiddelbart tager pænt imod meldingerne. Nedjusteringen afspejler blandt andet lukningen af kæden Orchard Supply Hardware og en større oprydning af Lowe's varesortiment.



Efter børslukketid kommer også tøjkæden L Brands med regnskab.



/ritzau/FINANS