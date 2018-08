Råvarer: Oliepriserne kravler lidt op fra morgenstunden

Oliepriserne stiger lidt onsdag morgen, men ligger dog tæt på niveauet ved dansk børslukketid tirsdag kl. 17.



Priserne understøttes ifølge Reuters af et fald i det amerikansk olielagre, en svækket dollar og bekymringer blandt investorer om det iranske olieudbud, når de amerikanske sanktioner træder i kraft i november



På guldmarkedet ligger priserne lidt højere, mens kobberprisen fastholdes.



De amerikanske olielagre faldt ifølge tal fra American Petroleum Institute med 5,2 mio. tønder i uge 33 til 405,6 mio. tønder, hvilket overgik forventningerne om et fald på 1,5 mio. tønder.



"Investorerne er også overbeviste om, at de officielle lagertal i USA vil falde denne uge," skriver ANZ Bank i et notat ifølge Reuters.



De officielle olielagertal bliver offentliggjort onsdag kl. 16.30 dansk tid af det amerikanske energiministerium.



Den svækkede dollar skyldes ifølge Reuters udtalelser om pengepolitik fra den amerikanske præsident, Donald Trump, hvilket tirsdag sænkede dollarkursen med 0,7 pct. mod en kurv af andre valutaer.



Ifølge Kim Kwang-rae, der er råvareanalytiker hos Samsung Futures, er både den faldende oliebeholdning og den svækkede dollar med til at understøtte prisen på den amerikanske WTI-olie.



Bekymringer over omfanget af de amerikanske sanktioner mod Iran påvirker også oliepriserne. Ifølge Reuters er det frygten for, hvor meget olie der på verdensplan vil forsvinde, når sanktionerne træder i kraft i november.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 72,85 dollar mod 72,74 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 66,15 dollar mod 66,17 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1195,19 dollar mod 1189,54 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6048,5 dollar mod 6049 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS