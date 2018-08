Aktier: Positiv udvikling på Wall Street dæmpes af bekymringer i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet onsdag trods positive amerikanske indeks ved Wall Streets lukketid. Lysten til at påtage sig risiko er påvirket af bekymringer over en bredere effekt af præsident Donald Trumps to tidligere tætte partneres juridiske nedtur, der trækker tråde til præsidenten selv.Dertil kommer der uvisheden om de forestående forhandlinger om handelsstriden mellem USA og Kina."Handelsspændingerne vil bremse aktiviteten i den globale økonomi, hvis de intensiveres og udvides. Det ville ikke kun skade de to lande, men også påvirke handelsafhængige asiatiske lande, især de store eksportører af "halvfabrikater" til Kina, hvor varerne samles til færdige produkter til eksport til USA, såsom Taiwan og Sydkorea," noterer Moody's Investors Service i en rapport ifølge AP.Udsigten til rekord i stigningsrækken på Wall Street, hvor det længste "bull-run" synes at ville materialisere sig, giver dog anledning til nogen optimisme i de asiatiske markeder.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,3 pct.I Tokyo stiger Nikkei-indekset 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,8 pct.I Kina er der modsat negative tendenser. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder begge 0,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger 0,5 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,3 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,3 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med et tab på 0,3 pct.Markedet i Singapore er lukket onsdag.Futures på de tre store amerikanske aktieindeks ligger onsdag med fald på 0,2 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Defensiv dollar på blandet men entydig baggrund Indeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS