Valuta: Defensiv dollar på blandet men entydig baggrund

Dollar er i defensiven onsdag, efter en vis risikoaversion er sat ind, i kølvandet af bekymringer over den afledte effekt af juridiske sager der har tætte tråde til USA's præsident, Donald Trump.



Trumps tidligere personlige advokat erklærede sig tirsdag skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet og forklarede under ed, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse.



Og den tidligere Trump-kampagnechef, Paul Manafort, blev fundet skyldig i skattesvindel, banksvindel og for ikke at have oplyst om udenlandske bankkonti.



Oveni kommer Trumps bemærkninger om, at han ikke er "begejstret" for Federeal Reserves renteforhøjelser, samt de forestående amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger foruden det årlige centralbankmøde i Jackson Hole sidst på ugen.



"Euro var allerede i gang med en vending efter den seneste nedtur, og Trumps kommentarer gav ekstra incitament til afdækning af korte positioner (spekulative positioner rettet mod svækkelse af euro, red.)," siger valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Handelsforhandlingerne mellem USA og Kina skal begynde senere onsdag i Washington.



"Markedets forventninger skyder måske over det sandsynlige resultat af handelsforhandlingerne, især for aktiernes vedkommende, der er steget betydeligt. Forhandlingsresultatet kan løbe lidt ud i sandet, da de ikke bliver gennemført på højt niveau," siger Junichi Ishikawa.



Det brede amerikanske aktieindeks S&P 500 rørte alle tiders top tirsdag i den længste stigningsrække nogensinde, båret frem af stærke indtjeningsrapporter i forbrugssektoren og relativ ro omkring handelsstriden mellem USA og Kina.



Britiske pund finder lidt støtte i udtalelser fra Storbritanniens chef-brexit forhandler, Dominic Raabs, om, at han er overbevist om, at en exitaftale med EU nås i oktober.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,2905 dollar mod 1,2855 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1575 dollar mod 1,1515 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 110,35 yen mod 110,50 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 127,75 yen på en euro onsdag morgen mod 127,25 yen tirsdag eftermiddag, og der går 0,8970 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8960 pund tirsdag eftermiddag.



