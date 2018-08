Råvarer: Blandet udvikling for olien, mens guldet stiger i pris

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne viser en blandet udvikling tirsdag morgen, hvor prisen på den amerikanske referenceolie ifølge handlere er understøttet af udsigten til stigende efterspørgsel på brændstof de kommende måneder.



Det skriver Reuters.



I USA er lagrene af raffinerede produkter som diesel og fyringsolie for perioden på sit laveste niveau i fire år.



Det er tilfældet forud for en periode med højsæson for efterspørgslen efter de produkter, hvor landbruget i USA skal bruge brændstof til deres maskiner til at få høsten i hus, og et koldere vejr øger efterspørgslen efter fyringsolie.



Den amerikanske referenceolie, WTI, er tirsdag morgen noteret i 66,62 dollar per tønde mod 66,21 dollar mandag, mens en tønde Brent-olie koster 72,22 dollar mod 72,35 dollar mandag eftermiddag.



Det følger ifølge Reuters i kølvandet af, at USA mandag tilbød 11 mio. tønder råolie fra sine strategiske olielagre til levering fra 1. oktober til 30. november. De frigivne reserver kan udligne forventede leverancemangler som følge af de amerikanske sanktioner mod Iran, som fra november er målrettet landets olieindustri.



På guldmarkedet er prisen let stigende understøttet af en stærkere kinesisk valuta, som gør det billigere for verdens største forbruger at købe ædelmetallet. Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1194,45 dollar mod 1186,00 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6015 dollar mod 5989 dollar mandag eftermiddag.



