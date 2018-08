Aktier: Stigninger i Asien i håb om bilægning af handelsstrid

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +1,4 China CSI 300 +1,9 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI 0,0 Sydney ASX 200 -0,9

De asiatiske aktiemarkeder finder støtte i håb om, at Beijing og Washington vil bilægge noget af handelsstriden, selv om bemærkninger fra USA's præsident, Donald Trump, om yuan og Federal Reserves pengepolitik lægger låg over gevinsterne.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,6 pct."Løbende forhandlinger er godt nyt, og det er det, der driver markedet på nuværende tidspunkt. Men en bæredygtig aftale om at afslutte striden synes stadig usandsynlig på det her tidspunkt," vurderer markedsstrateg Tai Hui fra J.P. Morgan Asset Management i Tokyo ifølge Reuters.Nikkei-indekset stiger 0,2 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,1 pct.I Kina er der anderledes bud efter aktierne. Shanghai Composite og CSI 300-indekset stiger henholdsvis 1,4 pct. og 1,9 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger 0,6 pct.Futures på de tre store amerikanske aktieindeks ligger tirsdag med marginale stigninger.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar svækkes efter Fed-kritik og valuta-anklager Indeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS