Valuta: Dollar svækkes efter Fed-kritik og valuta-anklager

Dollar svækkes over for yen og især over for euro tirsdag morgen, hvor rapporter om USA's præsidents, Donald Trumps, kritik af Federal Reserves topchef, Jerome Powell, og de præsidentielle anklager om valutamanipulation fra både Kinas og EU's side igen strømmer ud og sætter sine spor i markedet.



Donald Trump er ifølge kilder skuffet over, at Federal Reserve chef Jerome Powell har hævet renten. Trump havde forventet, at Powell ville følge en pengepolitisk linje med at holde renten lav, da han blev nomineret af Trump i november, forlyder det.



Samtidig gentager Trump de tidligere anklager mod Kina og EU for at holde deres respektive valutaer nede mod dollar. Anklagerne kommer forud for de forventede handelsforhandlinger i indeværende uge mellem Kina og USA, som markedsdeltagere håber kan føre til en forsoning af tvisterne.



"I øjeblikket frygter markedet, at Trump kan have en vis indflydelse på Fed's pengepolitik. Især dollar mod yen er følsom over for renterne i USA, og vil derfor forblive under pres," siger chefvalutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Udtalelserne sendte dollar under 110 yen momentant tirsdag morgen.



Men umiddelbart synes Feds embedsmænd ikke at være påvirket af Trumps kommentarer.



"Så længe den amerikanske økonomi er okay, så tror jeg, at der ikke er nogen grund til at stoppe med renteforhøjelserne set fra Feds synspunkt," siger Masafumi Yamamoto.



Kommentarerne har sat en stopper for den seneste tids dollarstyrkelse, mens anklagerne sender både euro og yuan styrket gennem morgenens handel.



Der går 6,8350 offshore yuan på en dollar tirsdag morgen mod 6,8525 yuan mandag. Onshore yuan koster samtidig 6,8430 yuan per dollar mod 6,8580 yuan mandag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1520 dollar mod 1,1430 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 110,00 yen mod 110,45 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 126,70 yen på en euro tirsdag morgen mod 126,25 yen mandag eftermiddag.



