Aktier: Blandede asiatiske markeder afventer nyt på fra handelsfronten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,0 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 0,0



Indeksværdi klokken 06.15.



/ritzau/FINANS Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS

Der er en blandet udvikling på de asiatiske børser mandag morgen, hvor investorerne ser frem mod de handelsforhandlinger mellem USA og Kina senere på ugen, som håbes at kunne løse toldstriden mellem de to stormagter.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,3 pct., mens det kinesiske Shanghai Composite-indeks stiger 0,1 pct.Repræsentanter fra Kina og USA skal ifølge nyhedsbureauet Reuters mødes tirsdag og onsdag, hvilket vil være, lige før nye toldsatser fra USA på 16 mia. dollar træder i kraft."Der er håb om, at handelskrigen snart er ovre, men samtidig vil det være for godt til at være sandt, hvis det er hele er løst, før told på kinesiske varer for 16 mia. dollar træder i kraft," siger Yutaka Miura, der er analytiker hos Mizuho Securities, til Reuters.Blandt enkeltaktierne er der pres på flere selskaber, der fremstiller chips til brug i elektronik, hvilket kommer i slipstrømmen på en svag fredag blandt amerikanske konkurrenter på børsen.De japanske selskaber Tokyo Electron og Advantest falder 1,5 pct. Ugen starter også skidt for flere eksporttunge selskaber - herunder bilproducenten Honda og elektronikproducenten Panasonic - som drysser 1 pct. ned.