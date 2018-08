Råvarer: Øget usikkerhed tager toppen af olieprisen

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder en smule mandag morgen efter afdæmpede nøgletal og fortsatte bekymringer over en mulig spredning af Tyrkiets økonomiske krise.



"Skuffende industridata fra Kina tynger råvarerne ned sammen med bekymringer over vækstøkonomierne centreret om Tyrkiet," skriver Edward Bell fra NBD i en note ifølge Reuters.



Modsat vurderer handlere over for Reuters, at USA's seneste sanktioner mod Iran snart kan påvirke prisdannelsen. Fra november gælder de amerikanske sanktioner også raffinerede produkter fra Iran.



En tønde Brent-olie koster mandag morgen 71,54 dollar mod 71,96 dollar fredag eftermiddag, mens WTI-olien er noteret i 65,66 dollar per tønde mod 65,90 dollar fredag.



På guldmarkedet er prisen let stigende - også som følge af en svækkelse af dollar, som guldproducenterne ofte kompenseres for gennem højere priser.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1188,30 dollar mod 1179,80 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 5960 dollar mod 5934 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS