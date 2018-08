Valuta: Dollar svækkes en smule forud for handelsforhandlinger

Relateret indhold Artikler

Mere optimistiske investorer er med til at svække dollar mandag morgen, inden nye handelsforhandlinger mellem Kina og USA skydes i gang senere i denne uge efter en periode med højere tariffer og trusler om at indføre nye.



Tirsdag mødes embedsmænd fra Kina og USA i Washington, og det får nogle investorer til at håbe på, at spændingerne mellem de to store økonomier vil stilne en smule af, på trods af at landene ikke ventes at indgå en aftale med øjeblikkelig virkning.



"USA-Kina-forhandlingerne vil ikke være mellem embedsmænd på højt niveau. Derfor er det usandsynligt, at de vil resultere i øjeblikkelige resultater. Imidlertid håber markederne, at samtalen vil bane vejen for forhandlinger på et højere niveau," siger Yukio Ishizuki, der er seniorvalutastrateg hos Daiwa Securities, til nyhedsbureauet Reuters.



Euro står mandag morgen i 1,1432 dollar mod 1,1408 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster samtidig 110,56 yen mod 110,44 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 126,43 yen på en euro mandag morgen mod 125,98 yen fredag eftermiddag.



Den tyrkiske lira tog igen et dyk fredag, og en del af den svækkelse holder ved mandag morgen. Indtil videre i år er den tyrkiske valuta svækket mere end 30 pct. over for dollar, og svækkelsen skyldes blandt andet en høj inflation, en tøvende centralbank og en politisk tvist med USA, der blandt andet går på udleveringen af en amerikansk præst.



USA har siden løftet toldsatserne for import af tyrkisk stål og aluminium, mens der også er blevet truet med nye sanktioner.



I denne uge kan lira dog stå over for en mere rolig uge, da de finansielle markeder i Tyrkiet er lukket fra den 21. til 24. august, vurderer valutastragtegen, der over for Reuters også fremhæver, at kreditvurderingsbureauerne S&P og Moody's i sidste uge sænkede landet kreditrating.



Mandag morgen går der 5,9877 tyrkiske lira på en dollar mod et niveau fredag aften på 6,1060 lira og 5,8079 lira torsdag aften.



/ritzau/FINANS