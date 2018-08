Aktier: Rolig aktiedag i USA trækkes op af Nordstrom

Relateret indhold Aktieordbog

Investorerne belønner fredag middag detailkæden Nordstrom for torsdagens opjustering i sit regnskab for andet kvartal, der landede efter børstid. Stemningen på markedet er overordnet set lidt til den svagt negative side påvirket af fredagens fald på børserne i Europa.



Ved middagstid amerikansk tid ligger det brede S&P 500-indeks 0,2 pct. højere i 2845,00, og Nasdaq-indekset falder 0,2 pct. til 7794,99, mens Dow Jones-indekset stiger 0,3 pct. til indeks 25.646,13.



Torsdag kunne de amerikanske indeks ellers notere pæne plusser, på baggrund af forhåbninger om at USA og Kina i slutningen af august vil mødes for at snakke handelsaftaler.



Aktiemarkedet havde en stærk afslutning torsdag på fornyede håb om en løsning på handelskrisen mellem USA og Kina. Det er værd at huske på, at det ikke er sikkert, at en handelsaftale vil blive indgået.



DEERE SKUFFEDE OG FALDER



Deere, der producerer landbrugsmaskiner, stiger 2,6 pct. efter traktorselskabets regnskab for maj, juni og juli, som viste et lavere overskud end ventet.



Omsætningen voksende ellers 32 pct. til 10,31 mia. dollar, hvoraf 9,29 mia. dollar stammede fra udstyrssalget. Det var dermed også lidt bedre end ventet i markedet, hvor analytikerne havde spået 9,20 mia. dollar i omsætning af grønne John Deere-traktorer og lignende.



Indtjeningen var dog en skuffelse, idet Deere kun hev 2,59 dollar per aktie hjem i justeret overskud. Her havde markedet ventet 2,74 dollar.



NORDSTROM STRYGER TIL VEJRS EFTER TORSDAGSTAL



Anderledes begejstring er der for regnskabet fra detailkæden Nordstrom, der leverede tal torsdag efter børstid og derfor måtte vente til fredag med at få markedets dom for tal og den medfølgende opjustering.



I andet kvartal nåede Nordstrom en indtjening per aktie på 95 cent, hvilket var noget over analytikernes forventninger på 84 cent ifølge et estimat fra Bloomberg News. Også salget var bedre en ventet, og for hele året venter Nordstrom nu en indtjening på 3,5-3,65 dollar per aktier mod tidligere 3,35-3,55 dollar.



Nordstorm-aktien stiger 11,5 pct.



TESLA FORTSÆTTER NED



Tesla fortsætter i fokus. Aktien falder 7,7 pct. til 309,58 dollar.



Fredag påvirket negativt af et interview i New York Times med stifteren Elon Musk.



Elbilproducentens bestyrelse har nedsat en komité, der skal se nærmere på det købstilbud, som stifter og topchef Elon Musk i sidste uge offentliggjorde med henblik på at afnotere selskabet. Elon Musk har bebudet en pris på 420 dollar per aktie, men investorerne på aktiemarkedet lader ikke helt til at tro på, at tilbuddet bliver gennemført.



Torsdag var der efter børstid flere regnskaber, der bliver bedømt fredag.



Blandt andet fra grafikkortproducenterne Nvidia og Applied Materials leverede tal. Markedets dom faldt ens ud. Nvidia falder 4,5 pct. og Applied Materials falder 7,1 pct. Begge regnskaber skuffede, og Applied Materials fik desuden en mindre byge af analytikernedjusteringer.



Blandt de mindre amerikanske selskaber, der leverede tal var tørlastrederiet Golden Ocean Group, der har primær notering i Oslo. Rederiet leverede bedre end ventet på nettooverskuddet, der blev på 9 mio. dollar mod ventet ifølge Bloomberg 3,41 mio. dollar. Aktien stiger i USA med 3 pct. til 8,98 dollar. På Oslobørsen var stigningen knap 5 pct.



Yatra Online, der er et online rejsebureau noteret på Nasdaq, kom også med tal for selskabet første kvartal, der sluttede i juni. Aktien stiger 2 pct. til 5,20 dollar.



/ritzau/FINANS