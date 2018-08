Aktier: Tyrkiet-initierede fald minimeret frem mod lukketid

De europæiske aktiebørser revancherede sig til dels sidst på handelssessionen fredag, efter at tyrkiske bekymringer tidligere på dagen havde sat gang i en salgsbølge og vendte små plusser til fald i det store indeks.



I løbet af formiddagen svækkedes den tyrkiske lira markant mod dollar, efter at USA torsdag aften havde truet med nye sanktioner mod landet, og simultant vendte aktiebørserne i Europa snuden nedad efter en ellers positiv åbning.



For det paneuropæiske Stoxx Europa 600-indeks blev faldet i den sene handel minimeret til ca. 0,1 pct. Telekommunikation var den mest faldende sektor i indekset med et fald på 0,7 pct., mens forsikring og banker fulgte lige efter med fald på godt 0,6 pct.



Blandt bankerne var de tre mest faldende fra Italien - Banco BPM, Unione de Banche Italiane og Bper Banca med fald på omkring 3 pct. På børsen i Tyskland, hvor DAX-indekset endte 0,2 pct. lavere, trak Deutsche Bank endvidere ned med et fald på 2,3 pct.



I Paris var der pres på Air France-KLM, efter at en fagforening ifølge Bloomberg har hilst flyselskabets nyudnævnte topchef velkommen med en trussel om nye strejker. Selskabet meddelte sent torsdag, at det henter Ben Smith ind fra Air Canada som ny topchef.



Air France faldt 3,5 pct.



Stockholmsbørsen skilte sig positivt ud med en stigning i det svenske eliteindeks OMXS30 på 0,7 pct. Her bidrog industriselskabet Atlas Copco med et plus på 1,8 pct.



/ritzau/FINANS