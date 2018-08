Aktier: Asiatiske stigninger efter kinesisk-amerikansk handelssnak

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder får lidt af ugens tab tilbage fredag, efter at Kina og USA torsdag blev enige om at genoplive handelsforhandlinger for første gang siden juni i næste uge, og valutamarkedet er stabiliseret oven på den tyrkiske liras drop tidligere på ugen.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,4 pct."Investorerne er begyndt at forvente, at der kommer tegn på fremskridt i retning af en afslutning af den eskalerende handelskrig. Men hvis de forhåbninger bliver gjort til skamme, kan aktiemarkedet tage et hit," siger strateg Takuya Takahashi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset stiger 0,5 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,8 pct.I Kina er der anderledes tilbageholdenhed. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder henholdsvis 0,4 pct. og 0,6 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks modsat øger 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,5 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,3 pct., mens Singapores Strait Times-indeks øger 0,5 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med en gevinst på 0,1 pct.Futures på de tre store amerikanske aktieindeks ligger fredag med stigninger på op til 0,2 pct. - størst i Dow Jones.